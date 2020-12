Barcelona impede jogador de basquetebol de regressar com equipa da Turquia

O Barcelona impediu o basquetebolista Thomas Heurtel de viajar na terça-feira com a equipa no regresso da Turquia, onde o internacional francês terá ido tratar do seu futuro profissional, uma vez que quer deixar a formação catalã.

Em comunicado, o Barcelona explica que o jogador, que não estava convocado para o jogo com o Anadli Efes, em Istambul, foi autorizado a acompanhar a equipa para "resolver o seu futuro profissional", mas nunca esteve "sob a alçada do clube".

Na terça-feira, o empresário do jogador terá encerrado as negociações para a saída do jogador, o que levou o Barcelona a impedir o seu regresso com a equipa.

O clube catalão garante que "foram dadas ao jogador todas as facilidades para poder viajar hoje para Barcelona", mas a versão da imprensa espanhola é diferente, e envolve uma possível saída para o Real Madrid.

A imprensa desportiva espanhola refere que Heurtel estava a negociar a saída para assinar pelo Fenerbahce, e por isso foi autorizado a acompanhar a equipa, mas terá, entretanto, iniciado conversações com o Real Madrid, facto que motivou a decisão do Barcelona.