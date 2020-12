Futebolista Kieran Trippier suspenso 10 semanas por quebrar regras sobre apostas

O inglês Kieran Trippier, do Atlético de Madrid, foi suspenso por 10 semanas de todas as atividades relacionadas com o futebol, por desrespeitar as regras sobre apostas desportivas, anunciou esta quarta-feira a federação inglesa (FA).

Além da suspensão, o lateral dos 'colchoneros' terá ainda de pagar uma multa de 70.000 libras (cerca de 77.500 euros ao câmbio atual).

Trippier sempre negou ter desrespeitado as regras e ter lucrado com apostas, num caso que remonta a julho de 2019, mas uma comissão independente decidiu, após ouvir o futebolista, que quatro das acusações mereciam punição, ao contrário das restantes três.

O castigo, que tem início esta quarta-feira, vai impedir Trippier de defrontar o Chelsea, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.