Boca Juniors afasta Racing e está nas meias-finais da Taça Libertadores

Os argentinos do Boca Juniors garantiram na quarta-feira a última vaga nas meias-finais da Taça Libertadores em futebol, ao baterem em casa os compatriotas do Racing Avellaneda por 2-0, na segunda mão dos quartos-de-final.

O ex-benfiquista Eduardo Salvio foi a grande figura do conjunto 'xeneize', ao marcar o primeiro golo, aos 23 minutos, e conquistar a grande penalidade que esteve na origem do segundo golo, apontado por Sebastián Villa, aos 61.

Depois do desaire em Avellaneda por 1-0, culpa de um golo do também ex-benquista Lorenzo Melgarejo, o Boca conquistou, assim, um lugar nas "meias", nas quais vai defrontar o Santos, em 06 de janeiro de 2021, na Argentina, e em 13, no Brasil.

A outra meia-final será também entre argentinos e brasileiros, mais precisamente o River Plate e o Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira. A eliminatória começa em Buenos Aires, em 05 de janeiro, e fecha em São Paulo, no dia 12.