Ontem foi dia de Supertaça Cândido de Oliveira (à hora em que vos escrevo o jogo ainda não começou).

Não é difícil imaginar os momentos que a antecederam, na perspetiva da equipa de arbitragem. Fala quem já teve o privilégio e a sorte de ter dirigido uma. Momentos antes de entrarem para o relvado, a conversa terá sido mais ou menos assim:

Árbitro Assistente (AA) – Tens tudo contigo? Caneta, bloco de notas, apito, cartões, cronómetro, moeda? Confirma!

Árbitro (A) – Sim, tudo visto e revisto. Levo também a bola e o spray para as barreiras. E vocês? As bandeirolas estão ligadas? Confirmaram se as baterias estavam carregadas? Levem também cartões, moeda e apito, caso seja preciso.

AA – Temos tudo, tranquilo. Olha, também testámos o SCA (sistema de comunicação auricular) e está a funcionar bem. Colocámos o volume no ponto habitual. Não te preocupes.

A – Ok, ok. Então vá... malta, agora vamos baixar um pouco a adrenalina, diminuir a intensidade e acalmar, pode ser? Respirem. Faltam dois minutos. Pensamento positivo e coragem, ok? Estamos prontos, estamos preparados. Trabalhámos muito para estar aqui!! Merecemos isto, portanto saboreiem o momento e convertam toda esta energia em motivação. Sim?

Sabemos todos o que temos que fazer, qual a função de cada um, como trabalhar em equipa. Já o fizemos centenas de vezes, por isso… descontraiam!

AA – Certo, entendido. E tu, como te sentes? Estás bem? Tranquilo? Pronto para fazer a melhor apitadela da carreira?

A – Claro!! Vamos a isso. Não se esqueçam do mais importante: divirtam-se! Aproveitem estas sensações boas. São únicas e irrepetíveis. Lembrem-se que estes são os melhores momentos das nossas vidas!Somos uns privilegiados, porque estamos a este nível, a fazer aquilo que mais gostamos!!

Atitude positiva, personalidade, contato visual permanente, cabecinha bem levantada e muita, muita concentração!!

Vamos lá, vamos a eles!!!

(…).