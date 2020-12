Sporting tenta despedir-se de 2020 na liderança do campeonato

O Sporting pode garantir este domingo que termina 2020 na liderança da I Liga portuguesa de futebol, caso vença na visita ao Belenenses SAD, em jogo da 11.ª jornada, a última antes do final do ano.

Com o defesa Zouhair Feddal e o avançado Jovane Cabral ausentes devido a problemas físicos, o Sporting, única equipa ainda sem derrotas no campeonato, visita os 'azuis', numa partida em que o treinador Rúben Amorim já estará no banco, depois de cumprir castigo.

Em casa, nesta edição da I Liga, o Belenenses SAD, 10.º classificado, três pontos acima dos lugares de despromoção, tem apenas um triunfo, somando três empates e uma derrota.

Os 'leões' chegam à última jornada de 2020 com dois pontos de vantagem sobre o Benfica e quatro sobre o FC Porto, que apenas jogam na terça-feira, frente a Portimonense e Vitória de Guimarães, respetivamente.

A cinco pontos dos lugares de acesso às competições europeias, o Paços de Ferreira (sexto classificado) desloca-se hoje ao terreno do Farense, 17.º e penúltimo classificado.

Nos outros encontros do dia, o Famalicão (oitavo classificado) recebe o Gil Vicente (14.º) e o Tondela (16.º) visita o Nacional (13.º).