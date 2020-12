O Sporting de Braga goleou esta segunda-feira na casa do Boavista por 4-1, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos 'arsenalistas' recuperarem o segundo lugar, embora provisoriamente.

O técnico do Boavista, Jesualdo Ferreira, considera importante a forma como a equipa conseguiu lidar com a derrota no decorrer do jogo. Na conferência de imprensa após a partida, otreinador do Braga, Carlos Carvalhal, admitiu contar com Paulinho até ao final da época.