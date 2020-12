Técnico do Portimonense diz que penálti ficou por marcar frente ao Benfica

O Benfica venceu esta terça-feira o Portimonense por 2-1, num jogo a contar para o campeonato nacional.

O primeiro golo chegou cedo, aos 13 minutos, pelos pés de Darwin Núñez. Nem dez minutos depois, já Rafa Silva fazia o 2-0 que se manteve quase até ao final do jogo. Os algarvios reduziram a diferença já depois dos 90 minutos, com um golo de Beto.

No final do jogo, Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, considerou que ficou um penálti por marcar para os algarvios. Jorge Jesus, considerou que a vitória do Benfica foi justa.