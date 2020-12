Oleg já decidiu entre o FC Porto e o Olympiacos

Oleg está vai mesmo deixar o Paços de Ferreira e já escolheu onde quer jogar. Apesar do FC Porto ter 50% do passe e direito de preferência no caso de haver um outro clube interessado, Oleg prefere o Olympiacos aos Dragões.

O clube grego apresentou uma proposta de 2 milhões de euros mais bónus, valor que o Paços de Ferreira aceitou. Paulo Meneses, presidente do Paços, confirmou a proposta dos gregos e ainda revelou que o FC Porto quer acionar o direito de preferência.

No entanto, a vontade do jogador é outra, Oleg quer jogar no Olympiacos e deve assinar ainda hoje contrato com a equipa de Pedro Martins.