Pés de CR7 já estão no passeio dos campeões

Cristiano Ronaldo venceu o prémio Golden Foot de 2020, uma distinção que é atribuída a jogadores com mais de 28 anos. Os pés de CR7 vão ficar para sempre marcados no passeio dos campeões no Mónaco.

Nos sonhos do craque, que não pensa acabar a carreira para já, está ainda uma vitória pela seleção no Mundial de futebol. Em 2021, Ronaldo volta ao Europeu para defender a conquista portuguesa em França. No ano seguinte, será o Mundial.

O prémio Golden Foot existe desde 2003 e tem a particularidade de só poder ser ganho uma vez. Cristiano Ronaldo ficou à frente de Leonel Messi, Robert Lewandowski, Neymar e Mohamed Salah