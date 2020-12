NBA. LeBron James festeja 36 anos com 1.000 jogos seguidos a igualar 10 pontos

O extremo LeBron James alcançou na quarta-feira o milésimo jogo consecutivo a igualar 10 pontos na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), apontando 26 no triunfo dos Los Angeles Lakers sobre os San Antonio Spurs (121-107).

"Só tento viver o momento e continuar a dar o meu melhor para aprimorar o meu jogo, ajudar os meus companheiros da melhor forma que posso e tirar o máximo partido da minha presença em campo", explicou 'King James', no dia em que completou 36 anos.

A cumprir a 18.ª época na NBA, LeBron James demorou quase 14 anos a alcançar a marca redonda dos 1.000 jogos a igualar 10 pontos, numa série em vigor desde 6 de janeiro de 2007, quando alinhava pelo Cleveland Cavaliers (2003-2010 e 2014-2018).

Nessa estatística, o ex-jogador dos Miami Heat (2010-2014), que guiou os Los Angeles Lakers ao 17.º título em 2019/20, continua a distanciar-se de Kareem Abdul-Jabbar (787 jogos) e empatou com o lendário Michael Jordan (866 jogos) em março de 2018.

LeBron James apontou 26 pontos, cinco ressaltos e oito assistências frente aos San Antonio Spurs, que viram a adjunta Becky Hammon tornar-se a primeira mulher a liderar uma franquia na NBA, após a exclusão de Gregg Popovich durante o segundo período.

"Tentei não pensar no quadro geral nem no significado porque pode ser arrebatador", comentou Hammon, de 43 anos, ex-base internacional norte-americana, seis vezes integrada no jogo 'All-Star' da Liga feminina (WNBA) e adjunta dos Spurs desde 2014.