Árbitro Fábio Veríssimo apita Sporting-Sporting Braga da 12.ª jornada

O árbitro Fábio Veríssimo vai 'apitar' o encontro entre o líder Sporting e o quarto classificado Sporting de Braga, da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro da Associação de Futebol de Leiria, de 38 anos, foi nomeado pela secção profissional do Conselho de Arbitragem da FPF para a partida, que abre a próxima ronda pelas 18:00 de sábado.

Na mesma jornada, Manuel Mota (AF Braga) estará no FC Porto-Moreirense e Hélder Malheiro (AF Lisboa) nos Açores, na partida entre o Santa Clara e o Benfica, ambos no domingo.

O Sporting lidera a I Liga portuguesa de futebol com 29 pontos, mais dois do que os 'encarnados', enquanto os 'dragões', campeões em título, são terceiro com 25. O Braga tem 24.