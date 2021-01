Benfica com mais dois jogadores infetados com o novo coronavírus: Gabriel e Franco Cervi. De acordo com o boletim clínico divulgado este sábado, a equipa tem agora um total de oito jogadores indisponíveis para o jogo frente ao Santa Clara.

Os futebolistas Gabriel e Franco Cervi testaram positivo ao novo coronavírus, elevando para seis o número de infetados no plantel do Benfica, depois de Pizzi ter recuperado nos últimos dias.

O clube divulgou as mais recentes infeções, de Gabriel e Cervi, que se juntam a Jardel, Gonçalo Ramos, diagnosticados a seguir ao Natal, em 26 de dezembro, e João Ferreira e Haris Seferovic, com testes positivos em 28.

O Sport Lisboa e Benfica informa a presença de oito jogadores da equipa de futebol profissional no boletim clínico.

Os atletas estão fora das opções para o jogo com o Santa Clara a contar para a 12.ª jornada da Liga NOS. A partida tem início às 17h00 deste domingo, 3 de janeiro de 2021, no Estádio de São Miguel.

Boletim clínico: André Almeida: rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito;

Pedrinho: fadiga muscular;

Jardel: infetado com COVID-19;

Gonçalo Ramos: infetado com COVID-19;

João Ferreira: infetado com COVID-19;

Seferovic: infetado com COVID-19;

Gabriel: infetado com COVID-19;

Cervi: infetado com COVID-19.

Nas últimas semanas, o surgimento de casos teve início com testes positivos do diretor-geral Tiago Pinto, de saída para a Roma, e de Pizzi, na véspera de o Benfica defrontar em Aveiro o FC Porto na Supertaça, num jogo que perdeu por 2-0, em 23 de dezembro.



Os "encarnados" passam assim a ter seis jogadores indisponíveis devido ao novo coronavírus para o jogo de domingo com o Santa Clara, da 12.ª jornada da I Liga de futebol, com início marcado para as 16:00 nos Açores (17:00 em Lisboa).



A estas baixas juntam-se as de André Almeida, a recuperar de uma rotura de ligamentos, e do médio Pedrinho, suplente utilizado na última ronda, no triunfo diante do Portimonense (2-1), mas que apresenta fadiga muscular.



Outros jogadores do plantel, entretanto recuperados, já testaram positivo ao vírus, casos do guarda-redes Mile Svilar, do médio David Tavares, posteriormente emprestado ao Moreirense, do avançado Darwin Nuñez e do médio Julian Weigl.