Covid-19. Mourinho diz-se desiludido com jogadores por infringirem protocolo

José Mourinho disse este sábado ter ficado dececionado com os futebolistas Erik Lamela, Giovani Lo Celso e Sergio Reguilón, por terem infringido o protocolo em relação à covid-19, juntando-se nas festividades.

Em relação a Reguilón, habitual titular e que hoje se sentou no banco no jogo em que os 'spurs' venceram o Leeds United (3-0), na Liga inglesa de futebol, Mourinho até tinha oferecido um leitão ao lateral espanhol, por achar que o jogador passaria o Natal sozinho.

O Tottenham e o West Ham, que também teve o médio argentino Manuel Lanzini na festa, criticaram a situação, que se tornou pública depois de os jogadores publicarem fotografias nas redes sociais.

"Estamos muito dececionados e condenamos firmemente esta fotografia, que mostra alguns dos nossos jogadores em família e com amigos no Natal, enquanto os restantes fazem os sacrifícios que todos estão a fazer no país, quando foi pedida prudência no período de festas", indicou o Tottenham em comunicado.