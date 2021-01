Philippe Coutinho é operado ao menisco e deixa FC Barcelona desfalcado

O futebolista internacional brasileiro Philippe Coutinho, do FC Barcelona, vai ficar ausente "cerca de três meses", depois de ter sido este sábado operado ao menisco externo do joelho esquerdo, revelou o clube catalão.

O 'Barça' tinha revelado que a lesão no menisco externo do joelho esquerdo exigia uma intervenção artroscópica, tendo esta sido realizada este sábado "com sucesso", devendo o jogador ficar indisponível "cerca de três meses".

Coutinho entrou aos 65 minutos na receção de terça-feira ao Eibar - empate 1-1 -, mas teve de abandonar o campo devido à lesão, aos 86, deixando a equipa reduzida a 10 jogadores.

O internacional brasileiro junta-se à lista de lesionados longa duração do 'Barça', na qual ficuram Ansu Fati e Gerard Piqué, ambos igualmente lesionados em um joelho.