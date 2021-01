Treinador César Peixoto abandona Moreirense por iniciativa própria

O treinador César Peixoto abandonou o comando técnico do Moreirense por iniciativa própria, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol, que tinha contratado o sucessor de Ricardo Soares há menos de dois meses.

"O Moreirense Futebol Clube -- Futebol SAD informa que, por iniciativa de César Peixoto, foi solicitada a rescisão de contrato, agradecendo todo o profissionalismo ao treinador, bem como à sua equipa técnica, desejando-lhes os maiores sucessos desportivos e pessoais", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos minhotos na Internet.

César Peixoto, de 40 anos, tinha alcançado na terça-feira a primeira vitória ao serviço do Moreirense para o campeonato, na receção ao Santa Clara (1-0), depois de duas derrotas e outros tantos empates, intercalados com dois triunfos na Taça de Portugal.

O treinador natural das Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães, rendeu em 10 de novembro Ricardo Soares, atual treinador do Gil Vicente, e cumpria a estreia na elite do futebol luso, após ter orientado Varzim, Académica e Desportivo de Chaves na II Liga.

Na condição de futebolista, o ex-internacional português jogou por FC Porto, Benfica, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães ou Gil Vicente, entre outros clubes, tendo conquistado 10 títulos internos, incluindo quatro campeonatos, e quatro internacionais.

César Peixoto deixa os minhotos na nona posição da I Liga, com 13 pontos em 11 jornadas, e nos oitavos de final da Taça de Portugal, que serão disputados em 12 de janeiro, com a receção ao primodivisionário Santa Clara.

A saída do treinador, a sétima na presente edição da I Liga, acontece na véspera da visita ao campeão nacional FC Porto, terceiro, com 25 pontos, no domingo, às 21:00, no Estádio do Dragão, no Porto, num encontro da 12.ª jornada, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.

O Moreirense treinou hoje sob orientação do adjunto Leandro Mendes, que fará a conferência de imprensa de antevisão ao próximo jogo a partir das 12:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.