Bruno Baltazar pode estar próximo de treinar na Liga Inglesa

Bruno Baltazar é um dos nomes, numa curta lista, que a direção do Sheffield Wednesday tem para assumir o comando técnico da equipa.

O clube inglês está no 21.º lugar do championship, algo que não agrada à atual direção do clube, que está atualmente sem treinador depois de despedir Tony Pulis.

Bruno Baltazar desempenhou funções de treinador principal em clubes como o Estorial Praia, Apoel, AEL Limassol, Casa Pia, Olhanense, Atletico CP e Sintrense.

Na época passada tinha contrato como treinador-adjunto, na equipa técnico do francês Sabri Lamouchi, no Nottingham Forest, com quem rescindiu.