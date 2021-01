Benfica empata nos Açores e cai para o 3.º lugar do campeonato

O Benfica empatou esta segunda-feira a um golo com o Santa Clara, no Estádio de S. Miguel, em jogo da 12.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

O uruguaio Darwin Nuñez colocou os "encarnados" em vantagem aos 33 minutos, mas Fábio Cardoso, jogador formado no clube da Luz, restabeleceu a igualdade ao minuto 60.

Com esta igualdade, o Benfica cai para 3.º lugar com 28 pontos, os mesmos que o FC Porto e menos quatro que o líder Sporting. Já o Santa Clara segue no 8.º lugar, com 14 pontos.

Na próxima jornada, as "águias" recebem o Tondela (sexta-feira às 19:00) e o emblema açoriano visita o terreno do Boavista (sábado às 20:30)