Sporting de Braga quer ser o primeiro a ganhar Taça da Liga feminina e masculina

A expectativa do Sporting de Braga é vencer o Benfica e conquistar a Taça da Liga de futebol feminino, cuja final vai ter lugar em Aveiro, na quarta-feira, afirmou esta terça-feira o seu treinador, Miguel Santos.

"As expectativas no Sporting de Braga, quando chegamos a uma final, são sempre as mesmas, ganhar, e esta final não foge à regra", afirmou, citado pelo clube.

Atual campeão nacional, título conquistado em 2018/19 (em 2019/20 a época foi dada por terminada antes do fim, em abril de 2020, devido à pandemia de covid-19), o Sporting de Braga quer tornar-se no primeiro clube em Portugal a juntar a Taça da Liga feminina à masculina, que já venceu por duas vezes.

"Fizemos uma caminhada brilhante até à final da Taça da Liga [na época passada] e, agora que aqui estamos, queremos conquistá-la. Não só porque é a primeira, e para nós isso é importante, como também porque queremos que o Sporting de Braga seja o primeiro clube a vencer a Taça da Liga no masculino e no feminino", afirmou.

O treinador considerou que o seu grupo de trabalho "tem o tipo de caráter e personalidade" que "só pensa em ganhar" quando chega "ao momento das decisões".

"Queremos pôr mais um troféu no museu do clube. Sabemos que isso vai agradar toda a gente do clube e aos adeptos e simpatizantes do Sporting de Braga. A mentalidade é esta e o objetivo é um só: ganhar", reforçou.