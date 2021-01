Exclusivo 'Mercado Aberto': Nakajima vai jogar no Al-Ain

Nakajima vai ser emprestado ao Al-Ain até ao final da temporada, com uma opção de compra de 40 milhões €.

Theo Ryuki, empresário do jogador e filho de Theodoro Fonseca, resolveu esta quinta-feira o caso de Nakajima. O Futebol Clube do Porto vai emprestar o jogador ao Al-Ain, do treinador português Pedro Emanuel, durante os próximos 6 meses. O clube dos Emirados Árabes Unidos fica com a opção de comprar o jogador por 40 milhões de euros no final do empréstimo.

Nakajima chegou ao FC Porto há dois anos num negócio de 12 milhões € por 50% do passe do jogador.