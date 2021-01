O Benfica regressou esta sexta-feira aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer, no Estádio da Luz, o Tondela por 2-0, na 13.ª jornada.

O suíço Haris Seferovic (54 minutos) e o alemão Luca Waldschmidt fizeram os dois golos do encontro.

No fim do encontro, Jorge Jesus destacou o facto do Benfica não ter sofrido golos e que por esse motivo a equipa fez uma exibição tranquila.