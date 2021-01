Rúben Lameiras deixa Famalicão e reforça Vitória de Guimarães até 2024

O extremo Rúben Lameiras reforçou o Vitória de Guimarães até junho de 2024, após uma temporada e meia no Famalicão, numa transferência sem custos entre os emblemas da I Liga portuguesa de futebol, informaram esta sexta-feira os vimaranenses.

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD anuncia que o jogador Rúben Lameiras assinou com esta sociedade um contrato válido até junho de 2024. O médio português, de 26 anos, junta-se aos 'conquistadores' proveniente do FC Famalicão, numa operação que não envolve contrapartidas financeiras", lê-se no sítio oficial.

Os vitorianos fixaram ainda uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros no contrato do ala, de 26 anos, após um negócio que envolveu a saída do avançado Alexandre Guedes para o emblema famalicense.

Rúben Lameiras é o primeiro reforço vimaranense no 'mercado de Inverno' e vai-se juntar a Quaresma, Rochinha e Marcus Edwards como opção ao dispor do técnico João Henriques para as faixas do ataque, depois de, na primeira metade da época, ter marcado quatro golos nos 12 jogos oficiais que disputou pelo Famalicão.

O extremo realçou, em declarações ao sítio oficial do emblema minhoto, que é capaz de "acrescentar golos e assistências" à equipa treinada por João Henriques, com "criatividade dentro de campo" e "vontade de ganhar".

"É algo que quero sempre: ganhar os jogos, ajudar com golos e criar muitos problemas às equipas adversárias", referiu.

Rúben Lameiras confessou ainda que nem pensou "duas vezes" quando surgiu a "oportunidade" de reforçar a equipa de Guimarães, a seu ver "uma das melhores em Portugal", tendo frisado que o primeiro jogo pelo Famalicão frente ao Vitória no Estádio D. Afonso Henriques, na época passada (1-1), foi "uma experiência incrível".

"Nota-se que é um clube com uma estrutura muito boa e estou muito contente por estar cá. No jogo que fiz aqui, ficou-me na memória o campo, os adeptos, a forma agressiva da equipa com bola e sem bola. Foi uma experiência muito boa", recordou.

Natural de Lisboa, Rúben Lameiras concluiu a formação nos ingleses do Tottenham e iniciou a carreira profissional no Atvidabergs, em 2015, no principal campeonato sueco.

O atacante regressou a Inglaterra para representar o Coventry City, formação do terceiro escalão pela qual realizou 69 jogos e marcou sete golos, nas épocas 2015/16 e 2016/17, e o Plymouth Argyle, emblema do mesmo campeonato pelo qual apontou 18 tentos em 82 partidas, entre 2017 e 2019, antes de ingressar no Famalicão no verão de 2019.

Na primeira época ao serviço da equipa treinada por João Pedro Sousa, Rúben Lameiras marcou dois golos em 28 jogos.