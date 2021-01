Arsenal bate Newcastle e segue em frente na Taça de Inglaterra

O Arsenal, detentor do título, teve este sábado de recorrer ao prolongamento para eliminar em casa o Newcastle (2-0) e garantir o apuramento para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra de futebol.

Depois de ter visto os 'magpies' desperdiçarem as melhores chances durante o encontro, pelos pés do avançado Andy Carroll, o adversário do Benfica nos 16 avos da Liga Europa chegou aos golos apenas na segunda parte do prolongamento.

O avançado francês Alexandre Lacazette descobriu o suplente Smith Rowe na grande área para bater Dubravka, aos 106 minutos, seguindo-se o tento do gabonês Aubameyang (117), que 'selou' a passagem para a equipa londrina, hoje com o internacional português Cédric Soares entre os titulares.

Os 'gunners' juntam-se aos apurados Liverpool, Wolverhampton, Everton, Fulham, Burnley, Leicester, Sheffield United, Millwal, Luton, Norwich, Nottingham Forest, Doncaster, Wycombe, Sheffield Wednesday, Swansea, Bournemouth, Plymouth e Brentford.

Também na próxima fase está o Blackpool, depois de afastar o primodivisionário West Bromwich, nos penáltis (3-2), e o modesto Chorley, do sexto escalão, que foi o responsável pela grande surpresa, até ao momento, da ronda, ao superar o Derby County, do Championship (2-0).