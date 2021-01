Terça-feira será um dia especial na Amadora: o Benfica volta a jogar na Reboleira para a Taça de Portugal. O renovador Estrela é agora um clube totalmente novo sem perder as suas raízes. Jorge Jesus regressa ao clube onde nasceu para o futebol.

Por aqui passaram grande nomes do futebol nacional que estão registados nos dias de hoje no estádio José Gomes. No balneário do Estrela há dois que orgulham o clube: Fernando Santos e Jorge Jesus.