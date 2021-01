Axel Witsel afastado do relvado vários meses devido a lesão

O médio internacional belga Axel Witsel vai estar ausente da competição futebolística durante vários meses, devido à grave lesão sofrida no sábado, no tendão de Aquiles, anunciou este domingo o Borussia Dortmund.

Witsel, de 31 anos, que jogou no Benfica, lesionou-se aos 30 minutos do encontro frente ao Leipzig, da 15.ª jornada da Bundesliga, que os vice-campeões alemães perderam por 3-1.

"O Borussia Dortmund vai estar desfalcado de Axel Witsel nos próximos meses", lê-se no sítio do clube, que acrescenta que os exames efetuados hoje revelaram a rotura do tendão da perna esquerda.

O Borussia, agora orientado por Edin Terzic, que sucedeu a Lucien Favre em dezembro, ocupa o quarto lugar do campeonato alemão, com 28 pontos, menos cinco do que o otocampeão Bayern Munique.