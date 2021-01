Depois de não chegar a acordo para regressar ao Benfica, Gedson foi titular no Tottenham

Com Gedson Fernandes a títular, o Tottenham venceu o Marine, equipa do oitavo escalão da pirâmide do futebol inglês, para a Taça de Inglaterra por 5-0 com três golos de Carlos Vinicius.

Gedson não era opção para José Mourinho desde 29 de Setembro de 2020, quando jogou 63 minutos na vitória frente ao Chelsea por 2-1. Desde então, o médio emprestado pelo Benfica não somou qualquer minuto até ao dia de hoje.

No final do encontro José Mourinho fez questão de destacar o jogador português: "Gostei muito, acho que ele (Dele Alli) e o Gedson foram dois jogadores responsáveis desde o minuto 10 até ao minuto 75. Foram eles os criadores. Tiveram mobilidade e foram eles os responsáveis pela dinâmica que criou problemas para eles e os golos para nós."

O 'Mercado Aberto' já deu em primeira mão que Gedson Fernandes não regressará ao Benfica neste mercado, cumprindo até ao final o empréstimo pelos spurs. Resta agora saber se depois desta exibição voltará a ser opção para José Mourinho.