Manchester United-Liverpool nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra

O Manchester United e o Liverpool vão enfrentar-se em Old Trafford, no jogo mais aliciante dos 16 avos de final da Taça de Inglaterra de futebol, conforme ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.

Tarefa bem mais facilitada terão o Tottenham, de José Mourinho, e o Manchester City, de Pep Guardiola, a quem o sorteio cruzou com o Wycombe, último classificado do 'Championship' (segundo escalão) e com o Cheltenham Town, adversário que compete na 'League Two' (quarto escalão), sendo ambos os jogos disputados em casa das equipas secundárias.

Por seu turno, o Chelsea recebe o Luton Town, equipa do 'Championship', enquanto o Arsenal irá defrontar fora o vencedor da eliminatória entre o Southampton e o Shrewsbury Town, que foi adiado devido aos casos de covid-19 detetados na equipa que milita na 'League One' (terceiro escalão).

Os jogos da quarta eliminatória da Taça de Inglaterra estão marcados para 23 de janeiro próximo.