Taça de Portugal. Oitavos-de-final arrancam hoje com Marítimo-Sporting 

Os oitavos-de-final da Taça de Portugal arrancam esta segunda-feira, com o encontro entre o Marítimo e o Sporting.

O clube de Alvalade ficou na Madeira, depois do jogo para o campeonato com o Nacional, que venceu por 2-0.

O treinador-adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, revelou que as condições de trabalho no Funchal não foram as ideais, mas diz que a equipa está preparada para vencer.

Para o encontro com o Sporting, o Marítimo já pode contar com Rodrigo Pinho. O goleador dos insulares, que pode transferir-se ainda este mês para o Benfica, já recuperou da lesão que o afastou do último jogo com o SC Braga e será opção para a partida desta segunda-feira.