Com um novo confinamento geral no horizonte, arranca esta terça-feira a segunda Cimeira das Federações Desportivas, promovida pelos Comités Olímpico e Paralímpico e pela Confederação do Desporto de Portugal.

À SIC, o presidente da confederação admite que a data não teve em conta este aumento dos casos de covid-19. No entanto, Carlos Paula Cardoso considera importante que sejam discutidas medidas para resgatar o setor do desastre do ano passado.