FC Porto segue em frente na Taça de Portugal

No Funchal, o FC Porto chegou à vantagem aos 22 minutos, com um golo do Luis Díaz, mas o Nacional deu a volta ao marcador, através de Brian Róchez (25) e Brayan Riascos (62). Com a equipa madeirense já com menos um jogador, devido à expulsão de Rui Correia (65), o recém-entrado Evanilson empatou a partida, aos 88.



No prolongamento, Sérgio Oliveira devolveu a vantagem aos 'dragões', aos 101, e Taremi ampliou o marcador, aos 115, com o Nacional a desperdiçar uma grande penalidade aos 120.



O FC Porto garantiu o apuramento para os quartos de final, defrontando agora o vencedor do jogo entre o Gil Vicente, da I Liga, e o Académico de Viseu, do Campeonato de Portugal.