Manchester United vence Burnley e isola-se na liderança da Liga inglesa

O Manchester United venceu hoje na visita ao Burnley, por 1-0, em jogo em atraso referente à primeira jornada da Liga inglesa de futebol, e subiu à liderança da competição.

Um golo do francês Paul Pogba, aos 71 minutos, garantiu o triunfo do Manchester United, que contou com o português Bruno Fernandes no 'onze' titular. Com este triunfo, os 'red devils' sobem à liderança da prova, com 36 pontos, mais três do que o campeão em título Liverpool.

Já o Burnley está em 16.º, com 16 pontos.

Em outro jogo do dia, este referente à 18.ª jornada da Liga inglesa, o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, foi derrota em casa pelo Everton, por 2-1.

Os 'wolves' entraram em campo com seis portugueses na equipa titular -- Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto e Fábio Silva -- e com Vitinha no banco, que acabou por ser utilizado na segunda parte.

O Everton, a jogar fora, adiantou-se no marcador aos seis minutos, com um golo de Iwobi, mas o internacional português Rúben Neves fez o empate, aos 14 minutos. Na segunda parte, já com André Gomes em campo, a equipa forasteira marcou o golo da vitória, aos 77, por intermédio de Michael Keane.

Com esta vitória, o Everton está em quarto lugar, com 32 pontos, enquanto o Wolverhampton é 14.º, com 22.

No dia de hoje disputou-se ainda o jogo entre o Sheffield United e o Newcastle, também da 18.ª jornada, com a equipa da casa a conseguir a primeira vitória da época na Liga inglesa.

Um golo de Billy Sharp, aos 73, de grande penalidade, garantiu o triunfo do Sheffield United, que continua em último na tabela, com apenas cinco pontos, enquanto o Newcastle é 15.º, com 19.