Sporting de Braga qualificou-se para os quartos-de-final da Taça de Portugal

O primodivisionário Sporting de Braga qualificou-se hoje para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 5-0 na receção ao Torreense, do Campeonato de Portugal, em jogo dos 'oitavos' da prova.

A jogar em casa, o Sporting de Braga, quarto classificado na I Liga, adiantou-se no marcador aos 24 minutos, com um golo do internacional português Rolando, ampliando a vantagem quatro minutos depois, por intermédio do espanhol Abel Ruiz.

Na segunda parte, os 'arsenalistas' voltaram a marcar por Ricardo Esgaio (51) , Abel Ruiz (61), que 'bisou' na partida, e Vítor (90+3), de grande penalidade, com o líder da série F do Campeonato de Portugal a não conseguir responder.

Nos quartos de final da Taça de Portugal, que se vão realizar entre 27 e 29 janeiro, o Sporting de Braga defrontará em casa o Santa Clara, também do escalão principal, que na terça-feira se impôs por 2-1 no estádio do Moreirense.