Portugal estreia-se no mundial de andebol frente à Islândia

A seleção portuguesa de andebol estreia-se esta quinta-feira, ante a Islândia, no Mundial2021, no Egito, disputado sem a presença de público, devido à pandemia de covid-19, com a ambição de confirmar e reforçar o sexto lugar conquistado no Europeu2020.

Dezoito anos após a última participação, no evento disputado em Portugal, a seleção nacional cumpre no Egito o quarto Mundial, integrando o grupo F da fase preliminar, com jogos com a Islândia (quinta-feira), Marrocos (sábado) e Argélia (segunda-feira).

O selecionador Paulo Pereira não esconde a ambição e aponta ao 'top oito' do Mundial, o que exige começar bem com a Islândia, depois do 12.º lugar alcançado em 2003, em Portugal, do 16.º em 2001, em França, e do 19.º em 1997, no Japão.

Pela terceira vez no espaço de uma semana, Portugal e Islândia vão medir forças, após o triunfo da seleção lusa por 26-24, em Matosinhos, e da vitória nórdica, por 32-23, em Reiquiavique, em jogos referentes à qualificação para o Europeu de 2022.