André Villas-Boas promove iniciativa solidária no Rali de Monte Carlo

O treinador de futebol português André Villas-Boas vai promover uma iniciativa solidária no Rali de Monte Carlo, fazendo uma parceria com o piloto francês Eric Camilli, para divulgar o trabalho da instituição 'Ace Africa'.

Com o apoio da Citroën Racing, a equipa 'Race For Good' de André Villas-Boas correrá na categoria WRC2, com um Citroën C3, pilotado por Eric Camilli, que vai ostentar as cores e a mensagem da instituição, que promove o acesso à saúde, educação e desenvolvimento económico em África.

O treinador do Olympique de Marselha, um confesso admirador do desporto automóvel, não estará dentro do automóvel com Eric Camilli, mas através da empresa portuguesa 'Sports & You', que se dedica aos ralis e vai apoiar o projeto.

Segundo um comunicado enviado à Agência Lusa, esta colaboração "tem o objetivo de unir forças no sentido de promover as causas da 'Ace Africa' e continuar a fornecer ajuda diária a milhares de pessoas no continente africano".

"A 'Ace Africa' é uma ONG premiada que opera no Quénia e na Tanzânia, trabalhando dentro das comunidades locais em parceria com os governos, ajudando as pessoas a assumir o controle do seu próprio futuro e desde a sua fundação já mudou a vida de 1,8 milhões de crianças e das suas famílias", pode ler-se na mesma nota.

O Rali de Monte Carlo, a primeira prova do Campeonato de Mundo de ralis, realiza-se entre 21 e 24 de janeiro, e, na edição do ano passado, o piloto Eric Camilli, que participa com o apoio de André Villas-Boas, terminou a prova no primeiro lugar da categoria WRC2.