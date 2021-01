Berti Vogts assume-se "espantado" pela UEFA não voltar a adiar o Euro 2020

Berti Vogts, antigo campeão europeu e mundial pela Alemanha, assumiu esta sexta-feira estar "espantado" pelo facto de a UEFA não equacionar adiar o Euro 2020 até ao próximo inverno, face ao agravar da pandemia da covid-19 na Europa.

"Estou espantado por não ouvir nada da UEFA. É por isso que, enquanto antigo selecionador, apelo ao organismo europeu: recuem com o Euro. Reajam agora. Depois, será tarde demais", escreveu Vogts num editorial no site t-online.

Euro 2020 com arranque marcado para junho

Inicialmente previsto para o verão de 2020, o campeonato da Europa já foi adiado um ano, estando previsto começar em 11 de junho e decorrer até 11 de julho de 2021.

A antiga glória do futebol alemão, que defende um novo adiamento, discorda do modelo previsto para o evento, a decorrer em 12 cidades de 12 países, entendendo ser melhor "jogar num país onde a situação do coronavírus está sob controle".

"Imaginem um jogo do Euro Alemanha-França em bancadas vazias e sem jogadores de classe mundial como Toni Kroos ou Kylian Mbappé. Não é possível. E ninguém iria assistir na TV", argumentou o antigo desportista, de 74 anos.

Na quinta-feira, um porta-voz UEFA disse à AFP que "nada mudou" no que diz respeito ao Euro.