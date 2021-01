Lucas Veríssimo já assinou com o Benfica

O Santos confirmou esta sexta-feira que Lucas Veríssimo vai ser reforço do Benfica. Em comunicado, o clube brasileiro não revela esse valor, mas diz que o mesmo será pago em três parcelas.



"O valor será feito em três pagamentos, ao invés dos cinco propostos pelo time português, com 2/3 do total em 2021, sendo o primeiro à vista. O jogador, por sua vez, abriu mão de 5% dos 15% que tem direito, além de alguns débitos que o Santos FC tinha para quitar. Seu empresário também reduziu de 10% para 8% a sua comissão, valores que ficarão para o clube santista.", pode ler-se, no comunicado divulgado.

Lucas Veríssimo só vai juntar-se ao Benfica depois da final da Taça Libertadores, marcada para o dia 30 de janeiro, frente ao Palmeiras.