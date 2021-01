Relvado condicionado pelo gelo adia jogo entre Vitória de Guimarães e Farense

O jogo Vitória de Guimarães-Farense, da 14.ª jornada da I Liga de futebol, foi este sábado adiado para as 18:00 de domingo, devido ao gelo existente sob parte do relvado do estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

"Relvado condicionado pelo gelo adia o jogo Vitória SC-SC Farense. O encontro está agora agendado para domingo, às 18:00", lê-se numa mensagem publicada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, na rede social Twitter.

Depois de ter atrasado o início da partida por 30 minutos, o árbitro Fábio Veríssimo voltou ao relvado às 18:30 e entendeu não estarem reunidas as condições para o encontro entre minhotos e algarvios se realizar hoje.

O gelo encontra-se em torno de uma das grandes áreas, junto à bancada sul do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, onde a exposição solar do relvado é menor.

Alguns funcionários do clube tentaram derreter esse gelo, resultante da temperatura a rondar os zero graus que se tem sentido na 'cidade berço', com picadores e com água quente, mas abandonaram esse esforço mal Fábio Veríssimo deixou pela segunda vez o relvado.

Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 20 pontos, e Farense, 13.º, com 12, fizeram os exercícios de aquecimento, mas recolheram aos balneários por volta das 18:00, regressando somente ao relvado do Estádio D. Afonso Henriques no domingo.