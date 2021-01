Belenenses SAD perto encaixar 300 mil euros com Mateo Cassierra

O 'Mercado Aberto' pode avançar em primeira mão que Mateo Cassierra está muito próximo de deixar o Belenenses SAD pelo valor de 300 mil euros.

A ProEleven de Carlos Gonçalves, representante do jogador, trouxe três proposta de 300 mil euros pelo ponta de lança colombiano. Ludogorets, CSKA de Sofia e Górnik Zabrze são as equipas que estão na corrida para a contratação do jogador do Belenenses SAD que termina contrato em 2022.

Os três clubes apresentaram uma proposta de contrato ao jogador com a duração de três épocas e meia, sendo que o Ludogorets é quem apresenta o salário mais elevado e o Górnik não além do que o que o jogador aufere em Portugal.

O jogador vai tomar uma decisão nos próximos dias e deve viajar ainda esta semana. O Belenenses SAD já estava no mercado à procura de um ponta de lança e o 'Mercado Aberto' sabe que Maurides Roque Junior é a principal opção para reforçar a frente de ataque.