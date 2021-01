Benfica empresta Tomás Tavares ao Farense até ao final da época

O lateral direito internacional sub-21 português Tomás Tavares vai representar o Farense, da I Liga de futebol, até ao final da presente época, por empréstimo do Benfica, depois de uma cedência de seis meses ao Alavés (Espanha).

O jogador, de 19 anos, que na temporada passada chegou até a ser titular pelos 'encarnados' na Liga dos Campeões, foi cedido no início da presente época ao clube espanhol, mas a experiência não correu bem.

Na Liga espanhola, Tomás Tavares contou apenas três jogos, todos como suplente utilizado, e um total de 62 minutos, além de ter sido titular em dois jogos da Taça do Rei.

O lateral direito, que no Farense vai ter a concorrência de Alex Pinto (que também passou pela formação do Benfica) e Bandarra, procura agora mais minutos na equipa 15.ª classificada na I Liga, com 12 pontos (menos um jogo).

Trata-se do segundo reforço dos algarvios no mercado de inverno, depois do central André Pinto.