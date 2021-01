Josué e Miguel Vítor com propostas para renovar com o Hapoel Beer Sheva

O 'Mercado Aberto' sabe que o Hapoel Beer Sheva apresentou uma proposta de renovação de contrato a Miguel Vítor e a Josué.

No caso de Miguel Vítor, que está no clube desde 2016/2017, a equipa de israel ofereceu mais um ano de contrato ao defesa central português, mantendo o atual salário.

Já a Josué foi proposto uma renovação de dois anos de contrato com um aumento salarial que não é significativo para o médio ofensivo que passou pelo Futebol Clube do Porto.

Os jogadores estão analisar as propostas mas não descartam a possibilidade de assinar a custo zero no final da época por outro clube. A ProEleven de Carlos Gonçalves, representante de ambos os jogadores, está no mercado à procura de várias opções para os jogadores portugueses.