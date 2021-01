Joga-se esta segunda-feira a segunda meia-final da Taça Liga.

O Benfica confirmou a presença no encontro frente ao Braga, apesar do surto de covid-19, com 19 infetados no clube, incluindo sete jogadores.

As águias terão pela frente o Sporting de Braga, o atual detentor do troféu. Carlos Carvalhal relembra que a pandemia afeta todos os clubes.