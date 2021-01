Diogo Figueiras vai ser jogador do Famalicão

Diogo Figueiras vai ser reforço do Famalicão.

O defesa central de 29 anos rescindiu com o SC Braga e vai ser reforço do Famalicão a custo zero. Diogo Figueiras vai assinar um contrato de um ano e meio, com outra época de opção.

O português, que já venceu por três vezes a liga europa, estava ligado ao SC Braga desde janeiro de 2018 mas acabou por ter dificuldades em se impor na equipa, tendo apenas cumprido total de oito jogos. Na época passada esteve emprestado ao Rio Ave e encontrava-se agora afastado das opções de Carlos Carvalhal.