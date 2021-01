Ricardo Sá Pinto oficializado como novo treinador do Gaziantep

O português Ricardo Sá Pinto foi oficializado como novo treinador do Gaziantep, sucedendo ao romeno Marius Sumudica, tendo assinado um contrato por duas épocas e meia, anunciou esta quarta-feira o emblema turco de futebol no seu site oficial.

Poucas semanas depois de ter sido afastado do Vasco da Gama, do Brasil, o técnico de 48 anos ruma ao futebol turco e vai dirigir o atual terceiro classificado do campeonato local, clube em que também vai reencontrar o português André Sousa, médio que trabalhou com Sá Pinto no Belenenses.

"Estou muito feliz e orgulhoso por poder comandar o Gaziantep. Vou fazer tudo para que o clube continue a crescer e que tenha sucesso, com espírito de ambição e com fome de vitórias", escreveu Sá Pinto, na sua página oficial da rede social Twitter.

O treinador português, que já passou pelo futebol grego, belga, sérvio e polaco, vai ocupar o lugar deixado vago por Marius Sumudica, despedido depois da eliminação na Taça da Turquia.

Em Portugal, Sá Pinto treinou o Sporting, o Belenenses e o Sporting de Braga.

O Gaziantep aparece com surpresa no terceiro posto do campeonato turco, a quatro pontos de Besiktas e Fenerbahçe, que partilham a liderança.