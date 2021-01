Um outro olhar sobre o clássico entre o Sporting e o FC Porto

O Sporting venceu esta terça-feira o Futebol Clube do Porto por 2-1, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

A equipa de Alvalade está na quinta final da Taça da Liga. A SIC mostra-lhe agora um outro olhar deste jogo.

Pepe, aos 37 anos, com quase 750 jogos, esteve inconformado durante todo o jogo.

Faltavam 11 minutos para o final quando, no banco do Sporting, Rúben Amorim apostou em Jovane. Tocou 5 vezes na bola e fez 2 golos

No camarote presidencial, houve afastamento físico entre presidentes num clássico sem necessidade de intervenção do VAR, o que parece inédito. No entanto, nunca haverá consenso quanto às decisões do árbitro.

O sporting apurou-se para a quinta final da Taça da Liga.