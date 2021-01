Portugal perde com Noruega no Mundial de Andebol

A seleção portuguesa de andebol perdeu esta quarta-feira com a Noruega (29-28), no arranque do grupo III da ronda principal do Mundial, com a França a bater a Argélia (29-26) e a Suíça a surpreender a Islândia (20-18).

Um desfecho diferente no último lance da partida, em que Rui Silva atirou ao poste, mudaria por completo as contas da seleção lusa na fase principal, ainda que retenha todas as hipóteses de seguir para os quartos de final -- vão os dois primeiros.

Com a primeira derrota no Egito, após vitórias na primeira fase de grupos com Islândia (25-23), Marrocos (33-20) e Argélia (26-19), a equipa orientada por Paulo Pereira segue com os quatro pontos trazidos da fase anterior.

Na frente, está a França, que lidera com seis pontos, e a Portugal juntaram-se agora os nórdicos, enquanto Islândia e Suíça têm dois pontos e a Argélia ainda não pontuou.

A 'armada' lusa volta a jogar na sexta-feira, com a Suíça, encerrando a 'poule' III com a França.

No pavilhão da Cidade 06 de Outubro, uma primeira parte equilibrada, que 'inclinou' para os noruegueses, a ganhar por 16-14 ao intervalo, dados os vários períodos de inferioridade numérica de Portugal, deu depois lugar a um segundo tempo 'frenético'.

Com os noruegueses na frente, a equipa portuguesa foi trabalhando para recuperar da desvantagem e aproximar-se do empate, que acabaria por acontecer, a 26, aos 53 minutos, passando, brevemente, para a frente no minuto seguinte.

Nova exclusão, de Iturriza, lançou os noruegueses, que aproveitaram a vantagem após porem fim a um período de jejum, causado por várias defesas de Humberto Gomes, mas os lusos não desistiram.

No último minuto, o veterano fez nova defesa e possibilitou o 'ataque' ao empate, que mudaria as contas do grupo, mas, à terceira, o remate saiu contra o poste, dando um muito festejado triunfo aos nórdicos.

Nos outros jogos do grupo, a França confirmou o favoritismo face à Argélia e venceu por 29-26, num jogo em que mostrou o leque de opções à disposição: três jogadores fizeram quatro golos cada, entre 12 marcadores diferentes, todos distantes dos sete tentos do argelino Berkous.

A grande surpresa veio na derrota da formação islandesa ante os suíços, teoricamente mais fraca, numa partida em que Schmid (seis golos) fez a diferença, complicando as contas dos nórdicos.

O jogo pautou-se pelo equilíbrio, sem que nenhuma equipa tenha conseguido ultrapassar a fasquia dos dois golos de vantagem, uma distância que a Islândia nunca logrou.

Nos jogos do grupo IV, a Eslovénia aplicou uma diferença de 10 golos à Macedónia do Norte (31-21), chegando aos quatro pontos, os mesmos do anfitrião Egito, que hoje bateu a equipa que representa a Federação Russa de Andebol.

Os russos saíram derrotados da partida por 28-23 e, com três pontos, têm o apuramento em risco, enquanto os 'faraós' mantêm-se na corrida, numa 'poule' liderada pelos suecos, que consentiram uma igualdade a 26 com a Bielorrússia.

Foi o segundo empate dos bielorrussos, que somam dois pontos, com os suecos a desperdiçarem uma oportunidade de se isolarem na frente com uma margem mais larga.