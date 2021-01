Real Madrid eliminado na Taça de Espanha pelo Alcoyano, do terceiro escalão

O Real Madrid foi esta quarta-feira surpreendentemente eliminado na Taça do Rei de Espanha em futebol, ao perder por 2-1, após prolongamento, no campo do Alcoyano, do terceiro escalão do país.

O jogo, dos 16 avos de final e disputado em Alcoy, na Comunidade Valenciana, foi encarado de forma menos empenhada pelo Real Madrid, que apresentou uma equipa com muitas poupanças ante o quarto classificado da Segunda B.

O brasileiro Eder Militão, que já passou pelo FC Porto, adiantou os 'merengues' no último minuto da primeira parte, mas José Solbes empatou, aos 80.

No prolongamento, e já com Benzema, Hazard, Kroos e Asensio lançados no jogo, o Alcoyano ficou reduzido a 10, por expulsão de Ramon López, aos 109 minutos.

Mesmo com menos um, o Alcoyano conseguiu a surpresa, aos 115 minutos, através de Juanan, para desespero de Zinedine Zidane e dos seus pupilos.

Também esta quarta-feira, a Real Sociedad venceu por 2-0 na sua deslocação ao campo do Córdoba, clube igualmente do terceiro escalão.

O brasileiro Willian José foi decisivo, ao marcar ambos os golos da formação basca - primeiro aos 57 e depois aos 84.