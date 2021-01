Benfica cede Krovinovic ao Nottingham Forest até final da temporada

O futebolista croata Filip Krovinovic vai representar o Nottingham Forest, da segunda divisão inglesa, até final da presente época, por empréstimo do Benfica, anunciaram esta sexta-feira os dois clubes.

"O Nottingham Forest tem o prazer de anunciar o empréstimo de Filip Krovinovic junto do Benfica. O médio, de 25 anos, estava emprestado ao West Bromwich, da Premier League, mas, agora, junta-se à equipa de Chris Hughton até o final da temporada", pode ler-se na página oficial do 20.ºclassficado do Championship na Internet.

Para o técnico irlandês, o médio croata, que esta temporada perdeu espaço nos 'baggies', tendo realizado apenas 12 jogos, "é um jogador vem com um bom pedigree e que acompanha há algum tempo".

"O meio-campo é uma área que procuramos fortalecer. Com o Filip, temos um jogador criativo, que jogou uma temporada inteira no campeonato passado e conhece bem esta divisão. Isso teve uma influência forte no meu pensamento e, de um ponto de vista ofensivo, ele dá mais opções", justificou Chris Hughton.

Por sua vez, as 'águias', numa curta nota publicada no sítio oficial, deram conta do acordo alcançado com o clube britânico, no qual atuam os portugueses Tobias Figueiredo, Cafú e o ex-Benfica Yuri Ribeiro.

O Forest, campeão europeu em 1978/79 e 1979/80, é o segundo emblema que o Krovinovic vai representar enquanto jogador ligado ao Benfica, depois de na última época e meia ter atuado no West Bromwich, clube que ajudou a subir à Premier League.