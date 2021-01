Mundial de Andebol. Portugal tenta manter-se na corrida aos 'quartos' frente à Suíça

A seleção portuguesa de andebol procura esta sexta-feira manter-se na corrida aos quartos de final do Mundial de 2021, necessitando para isso de uma vitória perante a congénere da Suíça, na segunda jornada do Grupo III da ronda principal.

Depois de um percurso 100% vitorioso na ronda preliminar, com triunfos sobre Islândia (25-23), Marrocos (33-20) e Argélia (26-19), Portugal estreou-se na segunda fase do torneio -- que decorre no Egito - com uma derrota ante a Noruega, vice-campeã mundial, por 29-28.

Um deslize frente à Suíça, que substituiu à última hora os Estados Unidos, devido a um surto do novo coronavírus na seleção norte-americana, deixará a equipa nacional praticamente afastada dos quartos de final, uma vez que passou a estar em desvantagem no confronto direto com a Noruega.

A equipa liderada pelo selecionador Paulo Pereira ocupa o segundo lugar do Grupo III, em igualdade pontual com os noruegueses, ambos a dois pontos da França, recordista de títulos mundiais, com seis troféus, adversária de Portugal na terceira e última jornada.

Hoje, a partir das 14:30, na Cidade 6 de Outubro, Portugal tenta manter vivo o sonho da qualificação para os quartos de final, reservados aos dois primeiros classificados do agrupamento, que integra também a Islândia, com dois pontos (os mesmos dos helvéticos), e a Argélia, ainda em 'branco'.