Sporting "sente-se pequeno ao pé do Sporting de Braga"

O Sporting conquistou este sábado a edição 2020/2021 da Taça de Liga de futebol, após vencer, na final, o Sporting de Braga por 1-0, num encontro disputado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

O lateral espanhol Pedro Porro, aos 41 minutos, fez o golo que assegurou o triunfo leonino.

No final do encontro, o treinador do SC Braga não foi à sala de imprensa porque foi expulso. No seu lugar esteve o presidente da equipa minhota, António Salvador, que criticou a arbitragem e deixou farpas ao Sporting.