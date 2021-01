Sporting "tem um palmarés muito grande e hoje só ficou enriquecido"

O Sporting conquistou este sábado a edição 2020/2021 da Taça de Liga de futebol, após vencer, na final, o Sporting de Braga por 1-0, num encontro disputado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

O lateral espanhol Pedro Porro, aos 41 minutos, fez o golo que assegurou o triunfo leonino.

No final do encontro, os jogadores do Sporting, Pedro Porro, João Palhinha, Matheus Nunes e Luís Neto mostraram-se satisfeitos pela conquista do troféu.

Os "leões" conquistam a prova pela terceira vez, repetindo os feitos de 2017/2018 e 2018/2019, e sucedem ao Sporting de Braga, que na final da última edição derrotou o FC Porto por 1-0.

Esta foi a quarta vez, em quatro finais, que o clube de Alvalade conquistou uma taça frente ao SC Braga, entre Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça.

Rúben Amorim tornou-se o primeiro treinador a conquistar duas Taças da Liga consecutivas por dois clubes diferentes, SC Braga e Sporting.