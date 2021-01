Treinador português Abel Ferreira faz surpresa a adeptos do Palmeiras

O treinador português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, surpreendeu este sábado sócios do clube com convites para a final da Taça dos Libertadores, a 30 de janeiro, disputada entre o Palmeiras e o Santos.

Abel Ferreira ligou para 11 sócios em videochamada e surpreendeu-os. O momento foi filmado e divulgado no Youtube. Uma das adeptas, Fernanda, emocionou-se.